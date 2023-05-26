فرناندو.. مشجع أرجنتيني يعشق العراق وحقق حلمه في مونديال الشباب

شهد مونديال تحت 20 عاماً، المقام حالياً في الأرجنتين، قصة خطفت الأضواء في بلاد التانغو، وتصدرت عناوين الصحف في العراق، وجاءت تزامناً مع مشاركة “ليوث الرافدين” في هذا المحفل العالمي.

القصة بطلها مواطن أرجنتيني اسمه فرناندو، وهو شاب في مقتبل العمر يحب العراق بشكل جنوني، حيث حرص على وضع العلم العراقي في بيته، كما رسم العلم كوشم على ساقه.

فرناندو يعيش في بيت صغير رفقة عائلته، في الوقت الذي أكد فيه أصدقاؤه وجيرانه أنه مجنون بحب العراق رغم بعد هذا البلد، وحول هذا قال فرناندو “كل ما عرفته عن العراق هو من تصفحي على الإنترنت. أتمنى أن أزور بغداد والموصل. سأحرص على دعم منتخب شباب العراق في مبارياته بالمونديال”.

وأضاف المشجع الأرجنتيني في تصريحات نقلتها قناة “الأولى” العراقية: “أحب العراق وأحب التاريخ الذي يملكه هذا البلد وشعبه الذي قاوم ليبقى على قيد الحياة. أعيش في مدينة صغيرة ولم أكن أتوقع أن ألتقي في يوم بشاب عراقي”.

وحب العراق قصة نمت مع فرناندو وبدت واضحة في صوره القديمة حيث كانت يرتدي قلادة تحمل اسم العراق، إضافة إلى الرسومات التي كانت حاضرة على جدران منزله.

ويحلم فرناندو بالحصول على قميص منتخب العراق، وحول هذا قال “أتمنى الحصول على قميص منتخب العراق. هنا في الأرجنتين من الصعب أن أحصل عليه، زوجتي طلبت العلم العراقي من أحد المشجعين، لكني سأحتفظ بهذا القميص طوال حياتي لو حصلت عليه”.

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