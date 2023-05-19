مايو 19, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
عالم الرياضة

نادي اتلتيكو مدريد يفتتح مدارس ومراكز رياضية في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
اترك تعليق
94 مشاهدات

نادي اتلتيكو مدريد يفتتح مدارس ومراكز رياضية في إقليم كوردستان

التقى رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان د.محمد شكري، الخميس، مع آيدن اوستان ممثل حكومة اقليم كوردستان بالوكالة في اسبانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العمل المشترك والتنسيق بين هيئة الاستثمار باقليم كوردستان وممثلية حكومة الاقليم في اسبانيا، لتشجيع المستثمرين والشركات الاسبانية للإستثمار في إقليم كوردستان.

ومن المقرر ان يقوم عدد من المستثمرين عن طريق ممثلية حكومة اقليم كوردستان في إسبانيا، بالاستثمار في قطاعي الصحة والرياضة بالاقليم، وذلك من خلال إفتتاح العديد من المدارس والمراكز الرياضية للتدريب، والتي سيشرف عليها نادي اتلتيكو مدريد لكرة القدم.

facebookShare on Facebook
Post Views: 100

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi