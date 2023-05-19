نادي اتلتيكو مدريد يفتتح مدارس ومراكز رياضية في إقليم كوردستان

التقى رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان د.محمد شكري، الخميس، مع آيدن اوستان ممثل حكومة اقليم كوردستان بالوكالة في اسبانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العمل المشترك والتنسيق بين هيئة الاستثمار باقليم كوردستان وممثلية حكومة الاقليم في اسبانيا، لتشجيع المستثمرين والشركات الاسبانية للإستثمار في إقليم كوردستان.

ومن المقرر ان يقوم عدد من المستثمرين عن طريق ممثلية حكومة اقليم كوردستان في إسبانيا، بالاستثمار في قطاعي الصحة والرياضة بالاقليم، وذلك من خلال إفتتاح العديد من المدارس والمراكز الرياضية للتدريب، والتي سيشرف عليها نادي اتلتيكو مدريد لكرة القدم.