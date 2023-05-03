مايو 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مفاجأة.. ميسي بدأ الانقلاب على باريس منذ شهر

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
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مفاجأة.. ميسي بدأ الانقلاب على باريس منذ شهر

ظهرت كواليس جديدة في الأزمة الحالية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان.

وقرر باريس إيقاف البرغوث لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات، عقب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ميسي لم يتخذ قرار الرحيل عن سان جيرمان عقب العقوبة التي وقعت عليه، لكنه حسم موقفه برد رسمي منذ شهر.

وزعمت العديد من التقارير الفرنسية بأن ميسي لم يرد نهائيا على عرض التجديد الذي وضعه مسؤولو باريس على طاولة النجم الأرجنتيني.

لكن كشفت “موندو ديبورتيفو” أن ميسي رد على عرض باريس بالرفض، وكان ذلك منذ شهر، عقب إقصاء سان جيرمان أمام بايرن ميونخ من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، لم يتقبل رفض ميسي للتجديد بشكل جيد، لذا لعب دورا في الضغط على الإدارة، من أجل معاقبة البرغوث على سفره إلى السعودية.

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