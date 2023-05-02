راشفورد ينقذ لاعبة أستون فيلا بعد تعرضها لمضايقات في ملهى ليلي

أبدى نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد موقفًا رجوليًا عندما أنقذ نجمة فريق أستون فيلا أليشا ليمان من التصرفات الطائشة لبعض المتواجدين في ملهى ليلي بمانشستر.

وتواجد الثنائي راشفورد وليمان في ملهى ليلي، عندما عانت النجمة السويسرية من هجوم المعجبين عليها.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، ساعد راشفورد اللاعبة السويسرية بعد دعوتها هي وأصدقائها إلى مكان خاص في ملهى ليلي بعيدًا عن الناس.

وبحسب الصحيفة فإن كل من النجمين بقيا رفقة أصدقائهما بشكل منفصل، بعدها تقدمت اللاعبة السويسرية بالشكر لراشفورد بعد موقفه النبيل.