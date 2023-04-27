فضيحة عاطفية.. نجم بايرن ميونخ يخون زوجته مع حبيبة كريستيانو رونالدو

كشف تقرير صحفي ألماني، بأن الفرنسي لوكاس هيرنانديز أحد نجوم فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، أقدم على خيانة أميليا أوسا لورينتي زوجته وأم أطفاله.

وقالت صحيفة ” بيلد ” الألمانية، إن لوكاس هيرنانديز على علاقة غرامية مع الممثلة الإيطالية كريستينا بوتشينو البالغة من العمر 37 عاما.

وأضاف المصدر أن النجم الفرنسي كان قد انفصل مؤخرا عن زوجته أميليا التي أنجب منها طفلين.

Erst Ronaldo, jetzt Hernández? – SIE ist die angebliche Sex-Affäre des Bayern-Stars https://t.co/tgFfledh1u #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) April 25, 2023

ومن جانبها، اتهمت أميليا لورينتي زوجها بخيانتها مع عارضة الأزياء كريستينا بوتشينو، التي كانت على علاقة سابقا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2016.

ووجهت لورينتي الاتهامات عندما كان لوكاس هيرنانديز في ميلان يشاهد شقيقه ثيو يلعب ضد فريق ليتشي.

Cristina Buccino, la moglie di Hernandez e le accuse di tradimento: «Te lo regalo» https://t.co/rO0jhZ7kqy — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) April 24, 2023

وكتبت أميليا عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”: “الآن يمكنك التوقف عن العزف على الوجهين، كريستينا بوتشينو أنا أمنحك لوكاس هيرنانديز، أنا لا أحتاجه، فقط لا تنسى أن لديك طفلين لا تأتي لرؤيتهما”.

وتصدرت علاقة لوكاس هيرنانديز مع أميليا لورنتي، عناوين الصحف في عام 2017 بعد بضعة أشهر فقط من بدء علاقتهما، بعد أن تشاجرا في منتصف الشارع، وتم الحكم على الثنائي بقضاء خدمة مجتمعية لمدة 31 يوما، قبل أن ينفصلا ويعودا إلى بعضهما بعد فترة، ليعودا للانفصال مرة أخرى في عام 2019.

وأدانت المحكمة الجنائية بمدريد في أكتوبر 2021، لوكاس هيرنانديز بالتعدي على صديقته أميليا لورنتي بالضرب عام 2017 في مدينة مدريد الإسبانية، عندما كان يلعب في صفوف فريق أتلتيكو مدريد، وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر لخرقه أمرا تقييديا.

واستأنف اللاعب الحكم، لتؤكد محكمة الاستئناف قبوله وينجو الفرنسي من عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، وألزمت المحكمة اللاعب بعدم ارتكاب أي جريمة لمدة 4 سنوات ودفع غرامة قدرها 96 ألف يورو.

المصدر: وسائل إعلام