مباراة كرة قدم تتحول إلى حلبة مصارعة (فيديو)

تحولت مباراة ودية في كرة القدم إلى حالة من الفوضى خرجت عن السيطرة بسبب شجار ومخالفات عنيفة بين اللاعبين.

وحسب موقع “سكريت سكورت”، المتخصص في الرياضة، كانت المباراة في إطار برنامج أكاديمية “Garuda Select” الذي يختار لاعبين من إندونيسيا تحت سن 17 عاما ويجلبهم للتدريب في أكاديمية لوبورو في إنجلترا.

ثم يتنافسون مع فرق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا على أمل أن يتم شراؤهم من قبل الأندية المحترفة.

والبرنامج في موسمه الخامس ويعرض بعض أفضل اللاعبين الشباب في البلاد في مواجهة فرق الأكاديمية الإنجليزية.

😳 Some disgusting challenges today in the game Bournemouth v Indonesian academy Guarda Select

Lucky no legs were broken pic.twitter.com/ccArHBSNQ4

— TheSecretScout (@TheSecretScout_) March 30, 2023