أبريل 02, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات
عالم الرياضة

مباراة كرة قدم تتحول إلى حلبة مصارعة (فيديو)

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
اترك تعليق
0 مشاهدات

مباراة كرة قدم تتحول إلى حلبة مصارعة (فيديو)

تحولت مباراة ودية في كرة القدم إلى حالة من الفوضى خرجت عن السيطرة بسبب شجار ومخالفات عنيفة بين اللاعبين.
وحسب موقع “سكريت سكورت”، المتخصص في الرياضة، كانت المباراة في إطار برنامج أكاديمية “Garuda Select” الذي يختار لاعبين من إندونيسيا تحت سن 17 عاما ويجلبهم للتدريب في أكاديمية لوبورو في إنجلترا.

ثم يتنافسون مع فرق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا على أمل أن يتم شراؤهم من قبل الأندية المحترفة.

والبرنامج في موسمه الخامس ويعرض بعض أفضل اللاعبين الشباب في البلاد في مواجهة فرق الأكاديمية الإنجليزية.

وكانت المباراة ضد أكاديمية بورنموث حيث تحولت إلى حالة من الفوضى بسبب شجار عنيف بين اللاعبين وخرجت الأمور عن السيطرة بسلسلة من المخالفات العنيفةُ، وشمل ذلك بعض اللكمات القوية لسبب غير مفهوم.

ويظهر في فيديو المباراة اللاعبين وهم يتألمون من شدة الضربات، حيث تعرضت مجموعتا اللاعبين للعديد من اللكمات.

وانتقد المشجعون على وسائل التواصل سلوك اللاعبين، واصفين المباراة بأنها تحولت لحلبة مصارعة.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi