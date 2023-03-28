على رأسها مبابي.. قائمة باللاعبين الاكثر قيمة سوقية في العالم

تفوق الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على إرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، في قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية في العالم التي ضمت لاعبين اثنين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز بينهما هالاند.

وأعلن موقع “فوتبول بنشمارك” قائمة بأكثر عشرة لاعبين قيمة في العالم يتصدرها المهاجم الفرنسي بقيمة سوقية تبلغ 176 مليون جنيه إسترليني.

فودين هو واحد من اثنين من اللاعبين الإنجليز على القائمة، حيث كان الثاني جود بيلينغهام، لاعب بروسيا دورتموند، الذي حل في المركز الثالث.

واحتل هالاند المركز الثاني في القائمة بمبلغ 160 مليون جنيه إسترليني بعد موسم مذهل في ظهوره الأول مع مانشستر سيتي، سجل فيه حتى الآن 42 هدفًا في 37 مباراة في جميع المسابقات.

وكان زميله في فريق مانشستر سيتي فيل فودين اللاعب الآخر الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي احتل المركز الخامس مقابل 122 مليون جنيه إسترليني على الرغم من وجود ستة لاعبين في البريميرليغ في القائمة التي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يظهر مهاجم آرسنال بوكايو ساكا في القائمة رغم تميزه هذا الموسم بعدما قاد “الغانرز” لصدارة الدوري الممتاز الذي يسعى لحصد لقبه لأول مرة منذ 19 عامًا.

وتم تجاهل لاعبين مثل ماركوس راشفورد، وهاري كين، وكيفن دي بروين، ومارتن أوديغارد، وبرونو فرنانديز في قائمة “فوتبول بنشمارك”.

لذلك؛ فقيمة هؤلاء تقل عن 89 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يستحقه الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، الذي اختتم قائمة العشرة الأوائل.

وفودين هو واحد من اثنين من اللاعبين الإنجليز على القائمة، حيث كان الثاني جود بيلينغهام، لاعب بروسيا دورتموند، الذي حل في المركز الثالث مقابل 133 مليون جنيه إسترليني.

وكان في قائمة أكتوبر أيضا كل من ترينت ألكسندر أرنولد، وميسون ماونت، وكين، وفرنانديز، لكنهم غابوا عنها في أحدث تقرير صدر في مارس/آذار الحالي.

ربما يكون غياب كين وفرنانديز عن المراكز العشرة الأولى غير متوقع، على الرغم من عدم وجود مفاجأة بشأن ألكسندر أرنولد وماونت الذين عانوا مواسم محبطة مع ناديهما.

بدا الدوري الإسباني متفوقا على البريميرليغ في القائمة الجديدة بوجود خمسة لاعبين بين العشرة الأوائل ضمن أندية الليغا، يتصدرهم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز الرابع، وينضم إليه زملاؤه فيدريكو فالفيردي وتشواميني، بالإضافة إلى نجمي برشلونة غافي وبيدري.

ويضم كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والبوندسليغا لاعبين اثنين، حيث يمثل لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا إلى جانب بيلينغهام الدوري الألماني.

وكان ريال مدريد الأكثر وجودا في القائمة بوجود ثلاثة لاعبين، متقدمًا على مانشستر سيتي وبرشلونة اللذين يملكان لاعبين اثنين، ومع ذلك لا يوجد مكان داخل المراكز العشرة الأولى لأي لاعب في الدوري الإيطالي.