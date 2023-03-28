فيديو.. هدف “بهلواني” يحصد الإشادات بمواجهة اليابان وكولومبيا

سجل رافائيل سانتوس بوري هدفا بهلوانيا، ليقود كولومبيا لقلب تأخره لفوز 2-1 على اليابان في مباراة ودية لكرة القدم في أوساكا اليوم الثلاثاء.

وتقدمت اليابان بهدف في الدقيقة الثالثة حين ارتقى كاورو ميتوما، جناح برايتون آند هوف ألبيون، عاليا ليلعب ضربة رأس هزت شباك الحارس كاميلو فارغاس.

وأدرك جون دوران التعادل في الدقيقة 33، في واحدة من الهجمات القليلة التي شنها الفريق الضيف في الشوط الأول.

وسيطرت كولومبيا على الشوط الثاني، وسجل بوري هدفا من ركلة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61، وصفته “رويترز” بالهدف البهلواني، بعدما أثار إعجاب الكثيرين بالنظر إلى ارتفاعه ودقة تنفيذ الركلة المعقدة.

Espectacular chilena y golazo, para👏👏👏 de pie : Rafael Santos Borré 🇨🇴 l@s hinchas de @RiverPlate lo disfrutaron mucho pic.twitter.com/MrroDE9J29 — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) March 28, 2023

بينما وصف خوان بابلو سورين، نجم منتخب الأرجنتين، وفريق ريفر بليت الأرجنتيني، السابق هدف بوري بـ”المذهل”.

أما معلق المباراة فاعتبره هدفا جاء بلمسة نهائية رائعة من المهاجم الكولومبي.

ولعب بوري (27 عاما) لفريق ريفر بليت الأرجنتيني بين 2017 و2021، قبل انتقاله إلى إنتراخت فرانكفورت الألماني الذي يلعب له حاليا.

وحافظ فراغاس على تقدم فريقه بعد خمس دقائق عندما تصدى لضربة رأس قوية من البديل أياسي أويدا.