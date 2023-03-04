حارس الارجنتين يكشف سر احتفاله المثير للجدل بمونديال قطر

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي في قيام حارس المنتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، “بالاحتفالية” المثيرة للجدل بعد اختياره أفضل حارس مرمى في مونديال قطر 2022.



ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية، في تقرير لها، حديثًا للحارس مارتينيز، والذي أكد فيه: “لست فخورًا بإجراء هذا الاحتفال، والذي كان جزءًا من تحدي من زملائي في الفريق قبل الحصول على الجائزة”.

وتابع حارس أستون فيلا حديثه قائلًا: “أنا لست فخورًا بذلك الاحتفال بعد استلام القفاز الذهبي، لكنه كان جزءًا من رهان مع أصدقائي.. أخبروني “لِمَ لا تفعل الشيء نفسه كما في بطولة كوبا أمريكا؟!”، فأخبرتهم “بالطبع سأفعل ذلك”، هذا خطأ زملائي”.

وأكد أفضل حارس في العالم 2022 وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه: “لم يكن يخطط لهذا الاحتفال من قبل”، مضيفًا أنه لم يفكر إطلاقًا في إعادة الاحتفال نفسه في حفل جوائز الأفضل في العالم.