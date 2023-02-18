لاعبات كرة قدم يطاردن الحكم ويضربنه بعنف بعد خسارة فريقهن (فيديو)

طاردت لاعبات من نادي كرة القدم النسائي الكونغولي دي سي موتيما بيمبي حكما واعتدوا عليه بالضرب وذلك احتجاجا على قراره عدم منحهم ركلة جزاء أثناء مباراة محلية.

وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على نطاق واسع عالميا الحكم وهو يركض يائسا عبر الملعب، في محاولة للهروب من لاعبات موتيما بيمبي حيث لاحقه 7 منهن بهدف ضربه، وفق ما اشارت “سكاي نيوز”.

لاعبات كرة القدم في دوري النساء في الكونغو يعتدين على الحكم بعد رفضه منحهم ركلة جزاء pic.twitter.com/tHRTbiqXjs — Saeed سعيد (@saeedioi) February 17, 2023

وقد لحقت اللاعبات أخيرا بالحكم وبدأوا بضربه بوحشية، بينما حاول طاقم العمل في الملعب التدخل.

في غضون ذلك، وقف الفريق الخصم مندهشا في أرض الملعب، ولم يتدخلوا لإيقاف الفوضى.

الى ذلك نشر الخبير الإعلامي السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كولينز أوكينيو، الفيديو، قائلا إن الحادث وقع خلال مباراة موتيما بيمبي في الدوري ضد تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كان موتيما بيمبي قد خسر بنتيجة 5-1 عندما وقع الحادث العنيف.

كما دعا البعض إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد فريق موتيما بيمبي النسائي وتغريم اللاعبات المشاركات وإيقافهم عن اللعب. وتعاطف آخرون مع الحكم، مؤكدين إنه كان يؤدي وظيفته فقط.

وقال أحد مستخدمي تويتر: “يا له من عمل مشين، يجب حل الفريق بأكمله مدى الحياة”.

ووصف مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي سلوك اللاعبين بأنه “مخز” ودعا الفيفا إلى معاقبتهم “بشدة”.

ووفقا للموقع الإخباري “غانا ويب”، أوقف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اللاعبات المتورطات في الحادث وفتح تحقيقا في الأمر.