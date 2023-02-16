نادي نيس الفرنسي يتقدم بشكوى بسبب تصوير “فيلم إباحي” في ملعبه

سارع نادي نيس الفرنسي إلى تقديم شكوى عقب تصوير فيلم إباحي في ملعبه خلال مباراته مع فريق ليل ضمن بطولة دوري الدرجة الأولى، وفقا لما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة ، أن ممثلة إباحية كانت “قبلت، على ما يبدو، التحدي” المتمثل في تصوير مشهد داخل ملعب “أليانز ريفيرا” خلال إقامة مباراة جماهيرية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية ، فقد جرى تصوير المشهد داخل حمام في الملعب، وأن الفليم قد حظي بمئات آلاف المشاهدات منذ عرضه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة المشغلة للملعب قد قدمت شكوى ثانية ، فيما قدم مطار “ني س كوت دزور” شكوى ثالثة بسبب فيلم آخر يعود إلى أشهر عدة، وصورته فتاة شابة داخل أروقته.

وأوضحت إدارة نادي نيس أن المقطع قد صور في 29 يناير/كانون الثاني الماضي خلال المباراة التي فاز بها نيس بهدف نظيف.

وفقًا للمصدر نفسه، تقول الممثلة في الفيلم أن المشهد يحدث خلال مباراة لنيس.

وقال النادي في تعقيب لوكالة “فرانس برس” : “جرى تقديم دعوى بتشويه الصورة من قبل نادي نيس يوم الثلاثاء جراء نشر فيديو اباحي في الملعب”.