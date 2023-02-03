ما مصير “بشت” التتويج لميسي بكأس العالم؟

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان للمرة الأولى عن مصير “البشت” الذي ارتداه خلال رفعه كأس العالم 2022.

وتوج ميسي في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته والثالثة بتاريخ منتخب الأرجنتين عقب فوز الأخير في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية اللقاء بالتعادل 3-3.

وخلال مراسم التتويج، قام الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر بوضع “البشت” الخليجي على ظهر ميسي، أثناء رفعه لكأس البطولة، وهي الصورة التي خطفت الأنظار حول العالم.

وعن ذكرياته بشأن هذه اللقطة وما الذي سيفعله بشأن جميع الأشياء التي ارتداها أو حملها خلال أو بعد المباراة النهائية للمونديال، قال ميسي: “احتفظت بكل شيء يتعلق بالمباراة النهائية”.

وأضاف: “ما زلت أحتفظ بكل شيء من نهائي كأس العالم، القميص والعباءة والحذاء، كل شيء موجود حاليا في ملكية الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم”.

وأردف: “ولكن في مارس/ آذار المقبل، سأنقل كل المقتنيات المتعلقة بي شخصيا إلى مدينة برشلونة حيث أحتفظ بذكرياتي وأشيائي هناك”.

وأتم ميسي تصريحاته: “أنني أنوي العيش في مدينة برشلونة والاستقرار بها بشكل دائم عقب اعتزالي لعب كرة القدم نهائيا”.

يذكر أن ميسي لعب سابقا في صفوف برشلونة بين 2004 وحتى رحيله الصادم في 2021 بشكل مجاني نحو باريس سان جيرمان، بسبب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقد اللاعب نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها.