بالصور: بايش وأيمن يتكفلان بعلاج (علي) المصاب برصاصة الرمي العشوائي بعد فوز المنتخب بخليجي 25

في بادرة انسانية تكفل لاعبا المنتخب الوطني ابراهيم بايش وأيمن حسين بعلاج الصبي (علي) الذي اصيب برصاصة في رأسه جراء الرمي العشوائي بعد فوز المنتخب الوطني ببطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم ( خليجي ٢٥).

“وزار اللاعب الدولي ابراهيم بايش منزل الصبي (علي) واطلع على حالته المرضية وتعهد بالتكفل بعلاجه بصحبة زميله اللاعب الدولي ايمن حسين في اسبانيا او تركيا وادخل السرور على قلب والدته التي ناشدت عبر برنامج تلفزيوني لاعبي المنتخب بعلاج ابنها كونهم من عائلة فقيرة جدا وان الاطباء اخبروها بأن اجراء العملية داخل العراق سيؤدي الى وفاته”.

“وكانت عائلة الصبي (علي) قد تلقت اتصالا هاتفيا فيديويا من النجم الدولي ايمن حسين بعد نشر مناشدتهم في مواقع التواصل الاجتماعي اطمئن فيها على حال الصبي وتعهد لهم بان يتكفل وزميله بايش بكل تكاليف العلاج خارج العراق”.

“وكان مقطعا فيديوا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الصبي ( علي) وهو يشارك الناس بفرحتهم بفوز العراق ببطولة (خليجي ٢٥) التي اقيمت في البصرة واصيب باطلاقة نارية برأسه نتيجة الرمي العشوائي الذي طالما تسبب بوفاة او اصابة المئات من المواطنين”.