يونس محمود يشكر نيجيرفان بارزاني

قدّم نجم المنتخب العراقي السابق ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، شكره الى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على “دعمه للرياضة والشباب”.



ونشر يونس محمود، يوم أمس السبت (21 كانون الثاني 2023) على حسابه في فيسبوك صورة تجمعه مع نيجيرفان بارزاني وعلق عليها: “كان اليوم لنا لقاء مع السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، وأكد على دعمه للرياضة والشباب، شكراً لفخامة الرئيس، شكراً لكل من ساندنا وساند الرياضة من أجل المنتخب العراقي”.



يشار الى ان النجم الدولي السابق يونس محمود، هو صاحب الهدف التاريخي للمنتخب العراقي في نهائي كأس آسيا 2007 في مواجهة المنتخب السعودي، والذي حقق أول فوز للعراق بكأس آسيا.



كما نشر يونس محمود على حسابه في تكتوك فيديو يظهر فيه وهو يتحدث إلى رئيس إقليم كوردستان الذي يسأله عن مدينته فيجيب محمود أنه من قضاء الدبس، ويشير في نفس الحوار إلى أنه يمتلك بيتاً في أربيل يقيم فيه أحياناً.



وكان رئيس إقليم كوردستان قد زار بغداد يوم أمس السبت للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى “يوم الشهيد العراقي” وهو ذكرى استشهاد اية الله العظمى محمد باقر الحكيم، وبعدها استقبل إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجهاز التدريبي ولاعبي المنتخب العراقي وأعضاء اتحاد كرة القدم العراقي، حيث صافح بحرارة مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، وسائر المدربين وأعضاء المنتخب مهنئاً إياهم بالفوز بكأس خليجي 25.



ثم التقط رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صورة تجمعه باللاعبين الأربعة الكورد في المنتخب العراقي، آلاي فاضل وآسو رستم وشيركو كريم وريوان أمين، والعضو الكوردي الوحيد في اتحاد كرة القدم العراقي كوفند عبد الخالق.