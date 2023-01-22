نادي دالكورد السويدي يسعى لضم شيركو كريم

يسعى نادي دالكورد السويدي للتعاقد مع لاعب المنتخب العراقي شيركو كريم.

وصرح مصدر مسؤول في نادي دالكورد لشبكة رووداو الإعلامية بالقول: “نتطلع إلى نقل شيركو كريم ونسعى من خلال ضمه هو واللاعب زيلوان حمد إلى فريقنا، لتشكيل تشكيلة قوية لفريقنا يمكننا من العودة إلى خوض المنافسات”.

وتفيد معلومات حصلت عليها رووداو بأن دالكورد تريد الإفادة من علاقات اللاعب ريوان أمين مع شيركو كريم لإقناع الأخير بالانضمام إلى النادي السويدي.

حقق نادي دالكورد على مدار السنتين الأخيرتين نتائج سيئة للغاية ليتراجع إلى دوري الدرجة الثانية السويدي، وهذا يرجح صعوبة إقناع شيركو كريم بالانضمام إلى النادي.

وفي تصريح سابق لشبكة رووداو الإعلامية، قال شيركو كريم: “بسبب عدم موافقته على مشاركتي في كأس الخليج 25 بالبصرة، قرر مدرب نادي الكويت الكويتي علي عاشور إقصائي من صفوف النادي، لأنني لم أنصع لأوامره هو وإدارة النادي وشاركت مع المنتخب العراقي في البطولة التي فزنا بها”.



وأضاف كريم ان “ما كان يهمني هو المشاركة في بطولة الخليج، ولهذا لم ألتفت إلى أوامرهم وتخليت عن راتبي في النادي، لأن الذي يهم عندي هو أن أكون واحداً من لاعبي المنتخب العراقي ونفوز معاً بكأس الخليج لصالح العراق”.



وعن خططه المستقبلية، قال اللاعب شيركو كريم إنه يتفاوض منذ فترة مع نادي أربيل وقد يعود إلى صفوف النادي قريباً “فأنا أعده ناديّ وأشعر فيه بالأمان، ونحن الآن نحتفل مع وفد المنتخب العراقي وسأحسم مستقبلي رسمياً في الأيام القادمة”.



وشارك شيركو كريم إلى جانب اللاعبين الكورد آسو رستم وريوان أمين وآلاي فاضل ضمن تشكيلة المنتخب العراقي المشاركة في كأس الخليج 25.



وكان شيركو أحد اللاعبين الرئيسيين في المباراة النهاية التي خاضها المنتخب العراقي بقيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، وفاز فيها المنتخب بكأس الخليج للمرة الرابعة بتاريخه.

