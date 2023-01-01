راتب رونالدو مع النصر ليس الأكبر.. قائمة أعلى الرواتب في تاريخ كرة القدم

على الرغم من ضخامة عقد رونالدو مع النصر السعودي، فإنه لا يعد العقد الأضخم في تاريخ كرة القدم ، والفضل في ذلك يعود إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ رونالدو مشواره مع النصر مطلع عام 2023، على أن يستمر لمدة عامين ونصف، وبالتحديد حتى صيف 2025.

وكان الراتب الكبير الذي سيتقاضاه صاروخ ماديرا في ملعب مرسول بارك حديث العالم، لكن بعد البحث والتقصي يظهر أنه ليس الراتب الأكبر على الإطلاق في كرة القدم.

وفيما يلي قائمة أعلى الرواتب في تاريخ كرة القدم.

ما هو راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

قبل الخوض في قائمة أعلى الرواتب بتاريخ كرة القدم، ينبغي معرفة حجم راتب رونالدو مع النصر وتفاصيل عقده التي تسببت في طرح هذا السؤال.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية، فإن راتب صاحب الـ38 عامًا سيكون 210 ملايين يورو في السنة، أي بإجمالي 525 مليون يورو في عامين ونصف.

هذا إلى جانب الإقامة الفاخرة في مدينة الرياض وتوفير قصر كبير مؤمن بالكامل وصالة ألعاب رياضية على أعلى مستوى وغيرها من المميزات.

من اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم؟

كيليان مبابي هو اللاعب صاحب الراتب الأكبر في تاريخ كرة القدم بعد تجديده عقده مع باريس سان جيرمان في 2022.

سيتقاضى النجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا ما يصل إلى 640 مليون يورو موزعة على ثلاثة مواسم.

وفي المرتبة الثانية، يأتي ليونيل ميسي بعقده السابق والأخير مع برشلونة الإسباني، عندما تقاضى 555 مليون يورو في الفترة بين 2017 و2021 قبل مغادرة البلوجرانا.

ما هي أعلى الرواتب في تاريخ كرة القدم؟

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 640 مليون يورو

ليونيل ميسي (برشلونة) – 555 مليون يورو

كريستيانو رونالدو (النصر) – 525 مليون يورو

نيمار (باريس سان جيرمان) – 267 مليون يورو

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) – 220 مليون يورو

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 220 مليون يورو

غاريث بيل (ريال مدريد) – 178 مليون يورو

بول بوغبا (مانشستر يونايتد) – 113 مليون يورو