بعد وفاته.. الكشف عن تفاصيل ميراث “بيليه”

توفي إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو بيليه “الجوهرة السوداء”، يوم أمس الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان وبدأ الحديث عن ورثة الأسطورة البرازيلية.

وقال الأطباء إن الوفاة جاءت بسبب “فشل أعضاء في جسمه بالقيام بوظائفها بسبب تداعيات سرطان القولون”.

وذكر موقع radiojornal البرازيلي أن لدى بيليه 7 أبناء معروفين، هم كيلي (55 عاما) التي رافقت “الملك” أثناء علاجه، إدينو (52 عاما)، وجنيفر (53 عاما) من زواجه الأول، بالإضافة إلى التوأم جوشوا وسيليست (24 عاما) من زواجه الثاني.

وظهرت للعلن ابنته أخصائية العلاج الطبيعي فلافيا كورتز (54 عاما) التي أنجبها بيليه خارج علاقاته الزوجية، كما أنه أيضا والد ساندرا ماتشادو (58 عاما)، التي تم إضفاء الشرعية عليها من خلال دعوى قضائية.

ورفعت ساندرا ماتشادو في مدينة غواروجا ب‍ساو باولو دعوى قضائية للاعتراف بها ابنة بيليه في عام 1991، حينما كان عمرها 27 عاما.

وكانت ساندرا نتيجة لعلاقة بين بيليه والخادمة أنيزيا ماتشادو.

وقاتلت لمدة خمس سنوات، ولم يتم الاعتراف بها على أنها الابنة البيولوجية للاعب سانتوس السابق إلا في عام 1996، ورغم الاعتراف بها عن طريق المحكمة وبعد اختبار الحمض النووي الإيجابي، إلا أن بيليه لم يقترب أبدا من ساندرا.

وتوفيت الابنة، التي لم يعترف بيليه بها، عن عمر يناهز 42 عاما بسبب سرطان الثدي.

ودرت كرة القدم على بيليه طوال 20 عاما من الاحتراف، ما جعله من أغنياء البرازيل، ولكن حين كان بعز مجده الكروي.

ولو استمر بعد الاعتزال كما كان زمن المسيرة الاحترافية، وفق ما افترضته مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية العام الماضي، لكان راتبه السنوي 223 مليونا من الدولارات، إضافة لعشرات الملايين تأتيه مما يقوم به كنجم إعلاني، كما من عمولات يحصل عليها من مبيعات سلع وما شابه تحمل اسمه.

ومع أن “الملك” كما يلقبه البرازيليون، اعتزل اللعبة منذ زمن بعيد، إلا أنه ترك أصول ثروة تزيد عن 100 مليون دولار، وفق موقع Celebrity Net Worth الراصد من مقره في الولايات المتحدة ثروات النجوم والمشاهير، وهو ما سيرثه 7 أبناء له من زوجتين طليقتين، إضافة لأرملة لم تنجب، يابانية الأصل، اسمها مارشيا أوكي وهي سيدة أعمال وتزوجها حين كان عمرها 50 قبل 6 أعوام.

ووفقا للمادة 1.845 من القانون المدني البرازيلي، فإن النظام القانوني في ميراث أي متوفى يأتي كالتالي بالترتيب: الأرملة والأبناء ثم الوالدان.

وكان المهاجم الأسطوري بيليه هو مرادف لكلمة كأس العالم، حيث فاز بالبطولة ثلاثة مرات.

شارك بيليه في 4 نهائيات لكأس العالم، وفاز بالمسابقة في عام 1958 و 1962 و 1970، وسجل 12 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 14 مباراة في كأس العالم.