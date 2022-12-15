برشلونة يستفيد ماليًا من تأهل ميسي إلى نهائي كأس العالم.. كيف؟

سيتقاضى برشلونة الإسباني 3.88 ملايين يورو من وراء مشاركة مجموعة من نجومه في كأس العالم قطر 2022، وفقًا للقواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن تعويض الأندية عن لاعبيها الذين جرى استدعاؤهم “دوليًا” لخوض المونديال.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن “برشلونة يملك حاليًا الثنائي عثمان ديمبيلي وجول كوندي مع منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وتنص قواعد الفيفا على أنه كلما استمر اللاعب وقتًا أطول في البطولة، حصل ناديه على مبلغ مالي أكبر.

وضربت الصحيفة مثالين ب‍عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة، الذي سيُكمل 36 يومًا مع منتخب بلاده بمناسبة كأس العالم 2022، ما يعني أن برشلونة سيتقاضى عنه 351,648 يورو، بينما لن يتكرر ذلك مع زميله جول كوندي الذي سيجري تقسيم مبلغه بين البلوغرانا ونادي اللاعب السابق إشبيلية، علمًا أن كوندي انضم إلى برشلونة، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من إشبيلية.

وتنص لوائح الفيفا على أن أموال الاشتراك في المونديال تُوزع على الأندية التي شارك فيها اللاعب لنحو عامين، وبهذه الطريقة سيحصل برشلونة على 146,520 يورو عن الفرنسي أنطوان غريزمان، بالإضافة إلى 117,216 يورو عن قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، بعدما وصل الثنائي إلى نهائي كأس العالم 2022، المُزمع إقامته يوم الأحد القادم (18 ديسمبر/ كانون الأول).

يُذكر أن برشلونة حمل رقمًا قياسيًا خاصًا بعدد لاعبيه في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بحصيلة 17 لاعبًا، إلى جانب المغربي عبد الصمد الزلزولي، المُعار من النادي الكتالوني إلى أوساسونا.