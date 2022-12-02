ديسمبر 03, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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تصنيف ملاكم شاب عراقي بالخامس عالمياً

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فى :عالم الرياضة
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تصنيف ملاكم شاب عراقي بالخامس عالمياً

صنف الاتحاد الدولي للملاكمة، اليوم الجمعة، الملاكم العراقي يوسف نعيم الماجدي، في المركز الخامس على مستوى العالم لفئة الشباب.

وتم وضع الماجدي في المركز الخامس مكرر على مستوى العالم، في ضوء نتائج البطولة الأخيرة التي اختتمت في إسبانيا، وشارك فيها بوزن 67 كجم.

وكان الملاكم يوسف نعيم الماجدي، قد أخفق في بلوغ نصف نهائي بطولة العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا، بعد خسارته أمام الملاكم الأيرلندي في نزال وزن 67 كجم.

لكن الماجدي فاز في الأدوار الإقصائية على منافسيه من الهند وأيرلندا. 

يذكر أن الماجدي الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، سبق له تمثيل العراق في بطولات العرب وآسيا والعالم.

كما أن الماجدي منح العراق، الميدالية الذهبية للبطولة العربية التي جرت مؤخرًا في مصر.

 

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