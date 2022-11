(بالفيديو) مبلغ فلكي .. رونالدو يكشف عن رفض “عرض سعودي ضخم”

كشف لاعب المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع محطة (توك تي.في) التلفزيونية، عن رفضه لـ”عرض سعودي ضخم”، وذلك بعد أنباء سابقة عن محاولة أحد أندية المملكة ضم النجم العالمي.

وخلال المقابلة سأل الصحفي الإنكليزي بيرس مورغان، رونالدو عن حقيقة تلقيه عروضا من السعودية بقيمة “350 مليون يورو لموسمين”، ليجيبه نجم مانشستر يونايتد قائلا: “نعم لقد رفضته من بين عروض أخرى كثيرة”.

وفي 14 يوليو/تموز، قال الموقع البرتغالي لشبكة “سي أن أن” الأميركية، إن ناديا سعوديا، عرض على النجم كريستيانو رونالدو مبلغا فلكيا للانضمام إليه بعقد يدوم موسمين.

