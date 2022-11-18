نوفمبر 19, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(بالفيديو) مبلغ فلكي .. رونالدو يكشف عن رفض “عرض سعودي ضخم”

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فى :عالم الرياضة
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(بالفيديو) مبلغ فلكي .. رونالدو يكشف عن رفض “عرض سعودي ضخم”

كشف لاعب المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع محطة (توك تي.في) التلفزيونية، عن رفضه لـ”عرض سعودي ضخم”، وذلك بعد أنباء سابقة عن محاولة أحد أندية المملكة ضم النجم العالمي.

وخلال المقابلة سأل الصحفي الإنكليزي بيرس مورغان، رونالدو عن حقيقة تلقيه عروضا من السعودية بقيمة “350 مليون يورو لموسمين”، ليجيبه نجم مانشستر يونايتد قائلا: “نعم لقد رفضته من بين عروض أخرى كثيرة”.

وفي 14 يوليو/تموز، قال الموقع البرتغالي لشبكة “سي أن أن” الأميركية، إن ناديا سعوديا، عرض على النجم كريستيانو رونالدو مبلغا فلكيا للانضمام إليه بعقد يدوم موسمين.

ووقتها عرض النادي الذي لم تذكر “سي أن أن” اسمه، مبلغ 300 مليون يورو (نحو 301 مليون دولار) من أجل إقناع اللاعب الحالي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، للعب في الدوري السعودي.

وتراجع دور الـ”دون” الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات في تشكيلة “الشياطين الحمر” منذ تولي المدرب الهولندي، إريك تن هاغ، القادم من أياكس أمستردام المسؤولية في شهر مايو/أيار الماضي وعوقب هذا الموسم لرفضه الدخول كبديل في مباراة.

ويقود رونالدو المنتخب البرتغالي خلال مشاركته في كأس العالم 2022 التي تنطلق، بعد غد الأحد ، في قطر وتستمر حتى 20 ديسمبر/كانون الاول بمشاركة 32 منتخبا.

وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة مع غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية، وتعول على تعطش نجمها كريستيانو رونالدو للثأر في مونديال قطر 2022 وتؤكد أنها المرشحة الابرز لتصدر المجموعة الثامنة.

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