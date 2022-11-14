العراقيات يتألقن في الدوري السعودي للسيدات

أصبحت بعض الفرق السعودية تعتمد على اللاعبات العراقيات بمباريات الدوري الممتاز للسيدات 2023/2022، لينجحن في إظهار موهبتهن مع المساهمة في تحقيق أنديتهن للانتصارات.

وساهم فوز منتخب العراق بلقب بطولة غرب آسيا للسيدات بالصالات 2022 بمدينة جدة السعودية، في يونيو/حزيران الماضي، في لفت أنظار الفرق السعودية تجاه المواهب العراقية بالمنتخب النسائي، لتتعاقد معهن قبل انطلاق الدوري السعودي.

ويبرز في ساحة دوري الممتاز المهاجمة العراقية شوخان صالحي، مع الهلال، والتي نجحت في تسجيل 7 أهداف في 3 مباريات، لتتصدر قائمة الهدافات، بالتساوي مع البحرينية حصة العيسى من نادي النصر، بجانب مساهمتها في حصد فريقها 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وأيضاً في صفوف الهلال، تتواجد لاعبة عراقية أخرى وهي لاعبة الوسط ديرين محمود، التي لعبت كأساسية في اللقاء الأخير، السبت الماضي، ضد نادي شعلة الشرقية، لينتصر فريقها بنتيجة 3-1.

ويعتمد فريق اليمامة على لاعبة الوسط العراقية تبارك مؤيد الغزاوي، والتي تشكل خط دفاع قوي لفريقها الذي لم يهتز شباكه سوى هدف وحيد بعد مرور 3 جولات.

ونجحت تبارك، في يوم السبت الماضي، في تسجيل أول أهدافها بالدوري الممتاز، وكان بمرمى فريق سما، لتنتهي المباراة بفوز اليمامة بنتيجة كبيرة قوامها 10-0، ضمن منافسات الأسبوع الرابع.

وكان من المنتظر أن تشهد مباريات الأسبوع الرابع الظهور الأول للاعبة العراقية زينب عباس، مع فريقها الجديد الاتحاد، إلا أن مباراة فريقها ضد الشباب تأجلت من 12 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن المرجح أن يكون الظهور الأول للاعبة زينب في يوم الجمعة المقبل، ضمن الأسبوع الخامس، عندما يلاقي الاتحاد مستضيفه فريق اليمامة، والتي ستكون مواجهة عراقية منتظرة بين زينب وتبارك.