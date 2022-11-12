أستراليا تنسحب من مباراتها أمام إيران ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة للرجال

انسحبت أستراليا من مباراة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة للرجال كانت مقررة في إيران الثلاثاء المقبل، بعد تقييم للمخاطر وسط مخاوف بشأن سلامة اللاعبين.

وقال الاتحاد الأسترالي للعبة اليوم السبت (12 تشرين الثاني 2022) في بيان إنه قام بإجراء تقييم شامل للمخاطر بالتعاون مع السلطات المعنية ونتيجة لذلك لن يرسل أي فرق إلى إيران في الوقت الحالي”.

الاتحاد الأسترالي قرر عدم خوض تلك المباراة بعد أن ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم في وقت سابق بفوزه العريض على كازاخستان 97-50.

قرار الاتحاد الأسترالي يأتي في وقت تشهد إيران موجة احتجاجات يومية مستمرة منذ وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني في (16 أيلول 2022)، بعد اعتقالها بحجة مخالفتها قوانين اللباس الصارمة للمرأة في البلاد.

ومع إزياد الاحتجاجات في مدن عدة في إيران، إزدادت معها عمليات الاعتقال بحق نشطاء وفنانين ورياضيين وشخصيات بارزة داعمة للتظاهرات.

وقال نجم المنتخب الأسترالي “ديان فاسيليفيتش” إن لاعبي المنتخب أيدوا القرار، مضيفاً لصحيفة “ملبورن هيرالد صن” “بصراحة، نحن سعداء لأننا لن نلعب في إيران في ظل الفوضى والاحتجاجات المستمرة”.

وأضاف فاسيليفيتش “بقدر ما كنا نرغب جميعاً في خوض مباراة أخرى لبلدنا، لم يكن الأمن والطمأنينة متوفرين لنا، لذلك اتخذ الاتحاد الأسترالي الخيار الصحيح.