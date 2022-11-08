برازيلي يطلب الزواج من صديقته بعد ضمه إلى قائمة المونديال

كانت فرحة بيدرو مساء الاثنين مزدوجة، إذ وبعد قرار المدرب تيتي استدعائه لتشكيلة البرازيل لمونديال قطر 2022، تقدم بعد لحظات بطلب الزواج من صديقته التي فوجئت تماماً بما حصل.

وقالت خطيبته فرناندا نوغيرا لتلفزيون نادي فلامنغو حيث يلعب المهاجم البالغ 25 عاماً: لم أتوقع ذلك على الإطلاق. لا أعرف حقاً ماذا أقول.، فيما قال بيدرو: أنه يوم مميز، وقد جعلتُه أكثر تميَّزاً.

وتابع المهاجم: ستكون أول كأس عالم بالنسبة لي. حلم طفولة يتحقق، إنه يوم لا ينسى.

وفي مقطع فيديو نشره تلفزيون النادي، ظهر اللاعب على ركبتيه وفي يده علبة تحتوي على خاتم الخطوبة، ثم نهض ليحتضن زوجته المستقبلية وذلك بعد دقائق من الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب تيتي لكأس العالم.

وبيدرو هو من بين ثلاثة لاعبين فقط محترفين في أندية محلية ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً للمونديال القطري، بعدما فضله المدرب تيتي على نجم ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو الغائب الأكبر عن “سيليساو”.