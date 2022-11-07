بالفيديو.. حكم أرجنتيني يستعد لمونديال 2022 بطرد 10 لاعبين

منح الحكم فاكوندا تيلو 10 بطاقات حمراء بعد معركة اندلعت خلال خسارة بوكا جونيور في نهائي كأس الأبطال الأرجنتيني بهدفين لهدف أمام رايسينغ.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد 90 دقيقة من المباراة، ولم يتبق لكلا الفريقين سوى 10 لاعبين قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز، سيباستيان فيلا، ويوهان كاربونيرو لاعب رايسينغ كلوب.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy — James Dart (@James_Dart) November 6, 2022

وبحسب ما ورد بدأ المشاجرة بعد أن طالب فريق بوكا بالحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة بعد أن ارتطمت الكرة بيد لاعب رايسينغ داخل منطقة الجزاء.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم كلا من فيلا وكاربونيرو، لكنه لم ينته تماما عند تلك الحادثة، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

واستمرت المباراة في الوقت الإضافي، حيث سجل كارلوس ألكاراز هدف الفوز لرايسينغ في وقت متأخر برأسية خاطفة، مما أدى إلى اشتعال الأجواء في ملعب لا بيدريرا.

وأثار احتفال ألكاراز بالهدف لاعبي بوكا، الذين تصدوا له على حافة الملعب ودفعوه وأمسكوا بأذنه ورموا الكرة باتجاهه.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم تيلو 5 لاعبين من فريق بوكا، ولاعبين من رايسينغ، ليرتفع إجمالي من طردهم الحكم من فريق بوكا جونيورز إلى 7 مقابل 3 من رايسينغ.

من هو الحكم فاكوندو تيلو؟

بعد أن وجد نفسه في خضم شجار ليلة الأحد، سيسافر تيلو إلى كأس العالم 2022 مع 6 حكام آخرين من أميركا الجنوبية.

ولد الحكم الأرجنتيني في مقاطعة بوينس آيريس عام 1982 وأدار ما مجموعه 118 مباراة احترافية في قسم البريميرا.

خلال ذلك الوقت، وجه 612 بطاقة صفراء للاعبين و45 بطاقة حمراء، وهذه ليست المرة الأولى التي يمنح فيها أكثر من بطاقة حمراء واحدة في مباراة هذا الموسم.

في سبتمبر، خلال مباراة بين رايسينغ ونادي أتليتيكو بلاتينسي، منح الحكم 3 بطاقات حمراء و6 بطاقات صفراء خلال مباراة شهدت فوز راسينغ 1-0.

يعتبر أحد أفضل الحكام في أميركا الجنوبية، وتم إدخاله في قائمة الحكام الدوليين في “فيفا” في عام 2019.