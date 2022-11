بالفيديو.. حكم أرجنتيني يستعد لمونديال 2022 بطرد 10 لاعبين

منح الحكم فاكوندا تيلو 10 بطاقات حمراء بعد معركة اندلعت خلال خسارة بوكا جونيور في نهائي كأس الأبطال الأرجنتيني بهدفين لهدف أمام رايسينغ.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد 90 دقيقة من المباراة، ولم يتبق لكلا الفريقين سوى 10 لاعبين قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز، سيباستيان فيلا، ويوهان كاربونيرو لاعب رايسينغ كلوب.

Facundo Tello gears up for the World Cup with a spectacular display in Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy

— James Dart (@James_Dart) November 6, 2022