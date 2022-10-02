(بالفيديو) من المرمى للمرمى.. حارس الجزائر يسجل هدفا تاريخيا في الدوري السعودي

كتب الجزائري مصطفى زغبة، حارس مرمى فريق ضمك، التاريخ في الدوري السعودي، بعدما سجل هدفا من المرمى إلى المرمى.

وفاز نادي ضمك على الطائي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ضمك بهدف عبدالله العمار في الدقيقة 53، صنع الحارس الجزائري مصطفى زغبة الحدث عندما سجل هدفا من المرمى إلى المرمى.

وفي الدقيقة 78، وصلت الكرة إلى أيدي مصطفى زغبة، ليقوم بضربها باليد والقدم، ولكنها مرت طويلة، وسقطت على الأرض لتباغت حارس الطائي وتسكن شباكه معلنة الهدف الثاني.

وبحسب النسخة العربية من موقع “جول” العالمي، فإن هذا هو أول هدف يسجله حارس بقدمه من المرمى إلى المرمى في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وكان زغبة قد شارك مع منتخب الجزائر في المعسكر الأخير الذي خاضه في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث كان الحارس الأساسي في مباراتي غينيا ونيجيريا الوديتين.