فضيحة في الشطرنج.. بطل العالم ينسحب أمام منافسه بسبب الغش

فاجأ النرويجي ماغنوس كارلسين، بطل العالم بالشطرنج، الجميع بالانسحاب من مباراته ضد الأمريكي هانس نيمان أمس الاثنين، وذلك ضمن بطولة كأس “سينكفيلد”، في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري.

وكان ماغنوس كارلسين قد انسحب ضد الخصم نفسه بعد حركة واحدة فقط في كأس “جوليس باير جينيرشن”، يوم الثلاثاء الماضي.

ورغم أن بطل العالم 5 مرات، لم يتحدث مطلقا عن أزمة الغش في لعبة الشطرنج، لكنه اختار هذه المرة إصدار بيان رسمي عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، ليتحدث عن ذلك.

وقال كارلسين في البيان: “عندما دعاني نيمان في اللحظة الأخيرة للمشاركة في كأس سينكفيلد، فكرت كثيرا في الانسحاب قبل الحضور ثم في النهاية قررت خوض المباراة”.

وواصل: “أعتقد أن نيمان قام بالغش كثيرا، أكثر مما أقر، أن تقدمه في اللعبة كان غير عادي، وخلال مواجهتنا في كأس سينكفيلد، لم أشعر أنه في غاية التركيز أو التوتر المصاحب للعب، في اللحظات الحاسمة، بينما كان يتفوق علي بطريقة لا أعتقد أن يقدر عليها إلا عدد قليل من اللاعبين، لقد جعلتني هذه المباراة أغير رأيي”.

وتابع: “الغش في الشطرنج يمثل مشكلة كبيرة وتهديدا وجوديا للعبة، إن مسؤولي لعبة الشطرنج وكل من يهتمون بقدسية اللعبة التي نحبها يجب أن يفكروا بجدية في زيادة الإجراءات الأمنية وطرق اكتشاف الغش على رقعة الشطرنج”.

ورغم اتهامات كارلسين الواضحة بالغش لنيمان، لم يقدم النرويجي أي دلائل عليها، خاصة أن اللعبة تمارس وجها لوجه وليس عبر الإنترنت.

ولكن ما يعزز رواية ماغنوس كارلسين أن نيمان أعلن في أعقاب انسحاب الخصم النرويجي أمامه أنه استخدم الغش في اللعبة، ولكن في سن صغيرة، 12 و16 سنة، بيد أنه لم يلجأ لهذا الأسلوب على الصعيد الرسمي مطلقا.

بعدها وجه بطل العالم في الشطرنج حديثه لغريمه نيمان: “في الوقت الحالي أنا حديثي مقصور لأني أتحدث بدون إذن واضح من نيمان، أتحدث الآن عما رأيته، وما رأيته يجعلني أؤكد أني لن ألعب ضد نيمان مطلقا في المستقبل، أتمنى أن تظهر الحقيقة أيا ما كانت”.

من جانبه كان الاتحاد الدولي للشطرنج قد أدان انسحاب كارلسين من مباراة نيمان بعد حركة واحدة، لكنه في الوقت ذاته شاركه مخاوفه ضد انتشار الغش في اللعبة.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للشطرنج: “نحن نؤمن بشدة أن هناك طرقا أفضل للتعامل مع الموقف”.