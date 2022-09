“قاهر” برشلونة.. لاعب يوثق هدفه التاريخي بوشم على ساقه (صورة)

احتفل البرازيلي راميريس سانتوس، اللاعب الأسبق لتشيلسي الإنجليزي، باعتزاله، بطريقة غريبة؛ حيث قام بوشم أحد أهدافه على ساقه.

وكانت آخر محطة في مسيرة راميريس (35 عاماً) عندما لعب بقميص بالميراس البرازيلي، وانتهت تلك الرحلة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ومنذ ذلك التاريخ لم يلعب مع أي نادٍ آخر.

لاعب تشيلسي يوثق هدفه في برشلونة بوشم على ساقه

وذكرت صحيفة the sun البريطانية، أن راميريس وضع حداً لمسيرته الكروية مؤخراً وبشكل رسمي، واحتفل بهذا القرار بوشم الهدف الذي سجله في شباك برشلونة، على ساقه اليمنى.

ومهّد ذلك الهدف طريق تشيلسي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2011-2012، خاصة أن الفريق اللندني كان متأخراً بالنتيجة بهدفين دون رد.

Ramires got a tattoo of that goal against Barcelona 💙 pic.twitter.com/pCBBPkTmXa

— ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2022