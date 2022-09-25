“قاهر” برشلونة.. لاعب يوثق هدفه التاريخي بوشم على ساقه (صورة)

احتفل البرازيلي راميريس سانتوس، اللاعب الأسبق لتشيلسي الإنجليزي، باعتزاله، بطريقة غريبة؛ حيث قام بوشم أحد أهدافه على ساقه.

وكانت آخر محطة في مسيرة راميريس (35 عاماً) عندما لعب بقميص بالميراس البرازيلي، وانتهت تلك الرحلة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ومنذ ذلك التاريخ لم يلعب مع أي نادٍ آخر.

لاعب تشيلسي يوثق هدفه في برشلونة بوشم على ساقه

وذكرت صحيفة the sun البريطانية، أن راميريس وضع حداً لمسيرته الكروية مؤخراً وبشكل رسمي، واحتفل بهذا القرار بوشم الهدف الذي سجله في شباك برشلونة، على ساقه اليمنى.

ومهّد ذلك الهدف طريق تشيلسي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2011-2012، خاصة أن الفريق اللندني كان متأخراً بالنتيجة بهدفين دون رد.

Ramires got a tattoo of that goal against Barcelona 💙 pic.twitter.com/pCBBPkTmXa — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2022

ففي يوم 24 أبريل/نيسان 2012، نجح برشلونة إياباً في تعويض خسارته ذهاباً بهدف الإيفواري ديديه دروغبا، بعدما أحرز هدفين عن طريق سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنيستا، مع زيادة عددية “كتالونية” عقب طرد جون تيري، مدافع تشيلسي، بالبطاقة الحمراء، وكل ذلك قبل انقضاء الشوط الأول.

وحمل راميريس على عاتقه إعادة تشيلسي إلى أجواء المباراة، بعدما انسل من بين دفاع برشلونة، مستغلاً تمريرة خادعة من فرانك لامبارد، وضعها البرازيلي بكل أناقة من فوق الحارس فيكتور فالديز، قبل الاستراحة بثوانٍ قليلة.

وصمد تشيلسي أمام طوفان برشلونة في الشوط الثاني، الذي أضاع فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة جزاء “للبارسا”، قبل أن يطلق الإسباني فيرناندو توريس رصاصة الرحمة على “الكتلان” بإحرازه الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليتأهل تشيلسي إلى النهائي بنتيجة إجمالية 3-2.

ومن سوء حظ راميريس أنه تحصّل على بطاقة صفراء في تلك المباراة، حرمته من الظهور في نهائي تلك النسخة، لكن دروغبا ورفاقه كانوا في الموعد، ومنحوا “البلوز” أول ألقابه في دوري الأبطال.

هدف لا يُنسى

وتفاعل مشجعو تشيلسي مع الوشم عبر تويتر؛ حيث وصفه أحدهم بأنه “جميل جداً”، بينما قال عنه آخر بأنه “لا يُنسى”.

وانضم راميريس إلى تشيلسي يوم 13 أغسطس/آب 2010، قادماً من بنفيكا البرتغالي، ورحل عن الفريق اللندني إلى جيانغسو سونينغ الصيني يوم 27 يناير/كانون الأول 2016.

وخلال تلك الفترة، ارتدى اللاعب البرازيلي قميص تشيلسي في 251 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 34 هدفاً، وأهدى زملاءه 25 تمريرة حاسمة.

كما تُوّج مع البلوز بخمسة ألقاب، هي الدوري الإنجليزي الممتاز 2014-2015، ودوري أبطال أوروبا 2011-2012، والدوري الأوروبي 2012-2013، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عامي 2012 و2015.

وذكرت تقارير برازيلية أن راميريس سيلعب يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في مدينة سانتا كاتارينا، الواقعة جنوب البرازيل، مباراة وداعية مع مواطنه الساحر رونالدينيو غاوتشو.