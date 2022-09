حكم يتراجع عن قراره مستعينا بتصوير من قبل أحد المشجعين (فيديو)

لجأ حكم في إحدى بطولات الدرجات الدنيا في صربيا، بتقنية حكم الفيديو (VAR) من نوع خاص، من أجل تعديل قراره واحتساب هدف بدلا من إلغائه.

وألغى الحكم هدفا على اعتبار أن اللاعب المسجل كان في موقف تسلل، قبل أن ينتبه إلى جلبة حدثت على المدرجات حول قراره، بالإضافة إلى اعتراض الفريق صاحب الهدف.

وتحت ضغط الاحتجاجات، توجه الحكم ناحية الجماهير وراجع اللقطة عبر تقنية “حكم الفيديو المساعد”، والتي كانت عبارة عن هاتف أحد المشجعين.

وظهر الحكم في مقطع الفيديو وهو يراجع اللقطة التي وثقها مشجع، ليقرر الحكم إلغاء قراره الأول، واحتساب الهدف.

ولقي الفيديو تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل مغردون عن شرعية احتساب الهدف عقب لجوء الحكم إلى هاتف أحد المشجعين، خاصة أن تقنية الفيديو غير معمول بها في تلك المنافسة.

A referee in the Serbian lower league disallowed a goal after going to watch a replay on a fans phone… 😂 pic.twitter.com/BIjhpbRvu5

— SPORTbible (@sportbible) September 15, 2022