رونالدو يحرج معجبة أرادت التقاط صورة

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو واحدة من معجباته في موقف محرج، عندما رفض التقاط صورة “سيلفي” معها عقب مواجهة فريقه مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، الخميس.

وخرج مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان رونالدو يغادر ملعب المباراة نحو غرف خلع الملابس بين شوطي المباراة، والذي شهد تسجيل النجم البرتغالي أول أهدافه هذا الموسم والهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 39 من ركلة ضربة جزاء.

وبينما هو في طريقه إلى ممر يقود إلى غرف تبديل الملابس، اقتربت من رونالدو واحدة من العاملات في الجهاز الطبي للملعب طلبا لصورة “سيلفي”، إلا أن المهاجم رفض طلبها وأبعد يدها عنه ومضى في طريقه سريعا.

وأثار تصرف النجم البالغ 37 عاما إلى حالة من الذهول على وجه معجبته.

وليست المرة الأولى التي يثير فيها رونالدو الجدل مع معجبيه ففي 9 أبريل الماضي، وعقب خسارة مانشستر يونايتد أمام مضيفه إيفرتون (0-1)، وبينما خرج رونالدو من ملعب “غوديسون بارك” وهو في حالة كبيرة من الغضب، حاول أحد الأطفال التقاط صورة مع نجمه البرتغالي المفضل.

لكن غضب رونالدو آنذاك منعه من التصرف بطريقته المعتادة في مثل هذه المواقف، وقام بإمساك الهاتف ورميه، الأمر الذي أدى إلى كسر الهاتف، كما تعرض المشجع البالغ 14 عاما لكدمة في يده.