الوشاح الذكي .. اختراع يُدخل مانشستر سيتي تاريخ كرة القدم

يشهد الموسم الكروي الجديد (2022-2023) خطوة غير مسبوقة من مانشستر سيتي، وهي تقديم “الوشاح الذكي” لمشجعيه.

وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية ذكرت في وقت سابق أن نادي مانشستر سيتي قام بالتعاون مع شركة “سيسكو” التقنية، لتطوير “الوشاح الذكي”.

وبهذا بات مانشستر سيتي أول ناد في تاريخ كرة القدم يمنح مشجعيه فرصة ارتداء هذا الوشاح الخاص.

ما هو “الوشاح الذكي”؟

يبدو الوشاح الذكي -من حيث المظهر- مماثلا للأوشحة التي يرتديها المشجعون وتحمل شعارات أنديتهم، غير أنه مزود بمستشعرات لتتبع بعض القياسات الحيوية.

ويستخدم في هذا الوشاح مستشعر “EmotiBit”، الذي يقوم بقياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والاستجابات العاطفية، ويقدم معلومات حول شعور المشجعين في اللحظات المختلفة.

تزويد الوشاح بهذا المستشعر يجعله قريب الشبه ببعض الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية.

وبهذا سيكون الوشاح قادر على تسجيل انفعالات مشجعي السيتي وردود فعلهم على الأحداث المختلفة في مباريات الفريق.

ويقول آشلي ماروساك، مدير التسويق الرياضي العالمي لشركة “سيسكو”، وأحد أعضاء فريق تطوير المنتج: “في عملنا مع مانشستر سيتي خلال السنوات القليلة الماضية، بحثنا باستمرار عن طرق لربط المشجعين بالرياضة التي يحبونها، لكن على مستوى جديد”.

وأضاف: “تجربة الوشاح الذكي تبدو مشروعا مثيرا بالنسبة لنا، حيث نسعى لفهم وقياس الصعود والهبوط في مشاعر جماهير كرة القدم، وكيف تؤثر اللعبة على المشجعين ليس فقط عاطفيا، ولكن جسديا أيضا”.

جدير بالذكر أن الوشاح الجديد لن يكون متاحا لجميع المشجعين في الوقت الحالي، حيث سيتم توزيعه على عدد محدود من مشجعي مانشستر سيتي.