فلاح منفي يوضح أسباب “إصفرار” أرضية ملعب الزوراء ويتهم الشباب والرياضة بـ”تفضيل” الايرانيين

ردّ فلاح منفي المدير المفوض لشركة “كلوبل سبورت” العراقية، يوم الأحد، على اتهامات الشركة الإيرانية له بشأن ارضية ملعب نادي الزوراء التي طالها التلف والاصفرار.

وقال منفي لوكالة شفق نيوز، إن “اتهام الشركة الايرانية مضحك للغاية”، موضحاً انه “سبق ان اتفق مع الشركة الايرانية لانجاز عشب ارضية ملعب الزوراء وتم انهاء العمل ومن ثم الصيانة لمدة 3 أشهر وقد أكمل العمل والصيانة بالوقت المقرر دون تلكؤ”.

واضاف انه “سلم الارضية مثيلة متكاملة دون خلل وبشهادة الشركة الايرانية وشاهد الجمهور والمتابعون وادارة الزوراء الافتتاحية وكيف كانت الارضية جيدة”.

واشار الى انه “لا زال يطلب الشركة الايرانية مبلغاً قدره 294 ألف دولار ولم يتم تسديده لحد الان”.

وتابع منفي، “بعد تسليم شركتنا الارضية وبعد انجازنا للعمل والافتتاح اصبحت ارضية الملعب بعهدة الشركة الايرانية وكان عليها ان تعتني بشكل يومي بعشب الملعب كون العشب كائن حي ويحتاج لرعاية يومية ولا يجب اهماله ابدا”.

وابدى منفي، “استغرابه من الإهمال الذي يطال أرضيات الملاعب في العراق وهذا مايحدث في كثير من ملاعبنا اذ يتصورون ان العشب بعد زرعه واكتماله يدوم طول العمر دون رعاية وهذا خطأ جسيم إذ إن الملعب مثل الطفل يحتاج لرعاية واهتمام ومتابعة ليبقى على مظهره الجميل كما في يوم الافتتاح”.

وأشار منفي إلى أن “وزارة الشباب والرياضة تفضل الشركة الايرانية على شركته إذ يتم منح كافة مستحقات الايرانيين دون تباطؤ”، مضيفا، “اتمنى ان تعاملنا الوزارة بنسبة 10‎% من التعامل الذي تعامله للإيرانيين”.

وكانت ادارة الزوراء أبلغت وكالة شفق نيوز ان عشب ملعب الزوراء تلف ويبس بعد مدة قصيرة جدا من افتتاحه وأنها خاطبت وزارة الشباب والرياضة لايجاد حل كونها لم تستلم الملعب بشكل رسمي لحد الان.

واوضحت، ان الوزارة بدورها خاطبت الشركة الايرانية بشأن ذلك لكنها برأت ساحتها ورمت الكرة في ملعب فلاح منفي، متهمة شركته بأنها المسؤولة عن ذلك كونها سبق ان كلفت واتفقت مع منفي لتثييل الملعب.