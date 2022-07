بالفيديو.. أغرب فرصة ضائعة في “تاريخ كرة القدم”

لقطة غريبة شهدها الدوري الكندي للمحترفين، الأحد، صنفت كأسوأ فرصة ضائعة في القرن، بسبب تصرف غريب من لاعب بمركز الهجوم.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للقطة غريبة في كرة القدم، حصدت ملايين المشاهدات، كان بطلها المهاجم وليام أكيو الذي يمثل منتخب جنوب السودان.

وخلال مباراة بين ناديي فايلور إف سي وهاليفاكس واندريرز، بالدوري الكندي للمحترفين، سجلت الدقيقة 17 أغرب فرصة ضائعة في كرة القدم، وفقا لمتابعين اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Bizarre scenes in the Canadian Premier League, where Valour FC's William Akio denied his own team a certain goalpic.twitter.com/l4ozLVsxem

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 10, 2022