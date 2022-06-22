اعتزال سيرينا ويليامز.. كم تبقى لها في ملاعب التنس؟

بعد غياب طويل، عادت النجم الأمريكية سيرينا وليامز لمنافسات التنس، بعد تعافيها من إصابة في عضلات الفخذ.

وفازت سيرينا بمباراة في الزوجي في بطولة إيستبورن الدولية يوم الثلاثاء، وكانت رفيقتها في فريق واحد، النجمة التونسية أنس جابر، المنصفة رقم 3 على العالم حاليا.

وبينما أكدت اللاعبة الأمريكية البارزة من جديد حبها للعبة قالت إن مستقبلها في بطولات المحترفات لا يزال يكتنفه الغموض.

ولم تلعب سيرينا الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أي مباراة رسمية، منذ خروجها من مباراة الدور الأول في ويمبلدون العام الماضي، وهي تبكي بسبب إصابة في الساق.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما إنه في بعض الأحيان ساورتها الشكوك حول قدرتها على العودة للمنافسات مرة أخرى.

لكن وليامز الفائزة بسبعة ألقاب في الفردي في ويمبلدون حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية، وبدأت استعداداتها بالفوز في مباراة للزوجي مع شريكتها التونسية أنس جابر في إيستبورن.

وقالت في تصريحات صحفية: “صبرت طويلا للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لذلك لا أتعجل في اتخاذ القرارات”.

وفازت وليامز بآخر ألقابها الـ23 في البطولات الأربع الكبرى، في أستراليا المفتوحة 2017، ولا تزال تبتعد بلقب واحد عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة مارجريت كورت لأكثر لاعبة فوزا بالبطولات الكبرى.

تكنهات بشأن الاعتزال

وزادت التكهنات بشأن اعتزال وليامز، التي تراجعت في التصنيف العالمي للمركز 1204، بعدما انفصلت عن مدربها باتريك مراد أوغلو، في أبريل/نيسان الماضي، والذي تحول لتدريب الرومانية سيمونا هاليب.

وردا على سؤال إذا كانت ترى نفسها تلعب العام المقبل، قالت وليامز “لا أعرف، لا يمكنني الإجابة على ذلك”.

وأضافت: “أعشق التنس والمنافسات، ولهذا جئت إلى هنا”.

وأكملت: “لكني أحب أيضا ما أفعله خارج الملعب، وما بنيته مع مجموعة سيرينا فينشرز (شركتها الخاصة)”.

وتنطلق ويمبلدون يوم الاثنين المقبل، بمشاركة سيرينا وليامز بعد طول غياب.