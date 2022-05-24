خوفاً من فضيحة برشلونة.. ليفربول يهدد جماهيره قبل نهائي ريال مدريد

بدأ نادي ليفربول الإنكليزي في الاستعداد للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا ضد ريـال مدريد الإسباني، ولكن من خارج الملعب.

ليفربول يستعد لمواجهة ريـال مدريد، السبت المقبل، على ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل أيام من المباراة، نشر نادي ليفربول بيانا شديد اللهجة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدد فيه جماهيره بالحرمان من حضور المباريات مدى الحياة حال ثبوت تورطهم في بيع تذاكر المباراة النهائية.

وقال النادي الإنكليزي في بيانه إنه يدعو شركات مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق أكثر من 50 حسابا ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت دعوتهم لبيع التذاكر الخاصة بالمباراة النهائية.

وأوضح النادي أنه حدد هوية 13 من مشجعيه، قاموا بعرض تذاكرهم للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بإلغاء حجز تذاكرهم، مع إمكانية إضافة عقوبات أخرى عليهم.

وهدد ليفربول قائلا: “إذا تبين أن أحد المشجعين قد عرض تذكرة للبيع عبر الإنترنت، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان هذا الشخص من حضور مباريات الفريق مدى الحياة”.

وجاء موقف ليفربول الحاسم بعد الفضيحة التي عاشها نادي برشلونة الإسباني في مباراة إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، عندما قام عدد كبير من جماهيره ببيع تذاكر المباراة، ليملأ الجمهور الألماني جنبات ملعب كامب نو.

يُذكر أن نادي ليفربول تلقى نحو 19 ألف و618 تذكرة، يتولى بيعها لجماهيره من أجل حضور المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.