لاعب لبناني: الدولمة والسمك سبب دمار الدوري العراقي

يرى لاعب فريق الزوراء بكرة القدم، اللبناني محمد قدوح، أن أكلتي الدولمة والسمك سبب دمار الدوري العراقي.

وقال قدوح في تصريحات صحفية، “كنت أتوقع أن الزوراء نادٍ كبير وعريق ولكن بالحقيقة تفاجأت كثيرا بأجواء فريق الزوراء، الجمهور هو من يتحكم بالتشكيلة والمدرب ضائع وانا لا احب المشاكل ووجع الراس وطبعي هادئ”.

وأضاف “لم اشعر بالراحة في الفريق ولو بنسبة 1% ، لاعبو الفريق كانوا ضدي ولم افهم السبب في ذلك، كل لاعب في فريق الزوراء يحسب نفسه ميسي وشايف نفسه على الفاضي، ومن المستحيل ان ارضى بتصرفاتهم ،انا ابن عائلة وشبعان”.

وبين أن “الدوري العراقي عبارة عن شوت وضرب وركض بالساحة ومن اضعف الدوريات في اسيا، حتى الدوري اللبناني الذي امكانياته ضعيفة فهو اقوى من العراقي على الاقل هناك لعب كرات على الارض”.

وتابع ان “دليل كلامي مواجهتي لبنان والعراق في تصفيات المونديال حيث جارينا العراق وكنا الأفضل في المباراتين”.

ونوه الى انه “في كل دوريات العالم، اللاعب قبل المباراة يأكل اكل خفيف، الا في الدوري العراقي فاللاعب قبل المباراة يأكل سمك ودولمة ويطالبون اللاعب ان يقدم مستوى، برأيي هذه الاكلات أحد أسباب دمار البطولة”.

واشارالى ان “الإيجابية الوحيدة في الدوري العراقي هي وجود بعض الملاعب الجميلة، و نادي امانة بغداد افضل بكثير من الزوراء، على الاقل عاملوني كلاعب محترف، وعصام حمد افضل مدرب عراقي حالياً”.

يذكر أن قدوح غادر أسوار الزوراء خلال الايام الماضية وسط تكتم من قبل إدارة النوارس.