مايو 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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لحظة وفاة ملاكم داخل حلبة النزال (فيديو)

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فى :عالم الرياضة
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لحظة وفاة ملاكم داخل حلبة النزال (فيديو)

توفي الملاكم الألماني ذو الأصول التركية ،موسى ياماك، خلال نزال أقيم في مدينة غارشينغ باي مونيخ، وفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية.

ووقعت المأساة يوم الأحد الفائت أثناء مواجهة مع الملاكم الأوغندي حمزة وانديرا.

وسقط ياماك البالغ 38 عاما فجأة على أرض حلبة الملاكمة قبل بدء الجولة الثالثة، وتم نقله إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وقالت وسائل إعلام ألمانية أن السبب الرسمي للوفاة إصابة الملاكم باحتشاء في عضلة القلب.

وأصبح موسى ياماك محترفا في عالم الملاكمة عام 2017، وفاز في نزاله الأخير في نوفمبر 2021، بلقب WBFed الدولي.

 

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