ميسي يحقق رقمًا قياسيًا غريبًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

حقق جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، رقمًا قياسيًا غريبًا بعد نهاية مباراة تروا في بطولة الدوري الفرنسي يوم أمس الأحد.

وتعادل باريس سان جيرمان وتروا إيجابيًا بنتيجة 2-2، وذلك بعد حسم العملاق الفرنسي فوزه ببطولة الدوري قبل أسابيع رسميًا ووصل إلى النقطة 80 بالمركز الأول.

وأصبح ميسي أول لاعب في بطولة الدوري الفرنسي يسدد الكرة في القائم أو العارضة الخاص بالمرمى 10 مرات في موسم واحد أكثر من أي لاعب في المسابقة منذ موسم 2006/2007، وفقًا لشبكة “أوبتا”.

وهو أعلى لاعب يحقق هذا الرقم هذا الموسم في جميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهذا يدل على سوء الحظ الذي يعاني ميسي منه منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن ميسي سجل 4 أهداف مع باريس سان جيرمان وصنع 13 هدف في أول موسم له في الدوري الفرنسي بعد انتقاله من برشلونة.