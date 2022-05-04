بيع أشهر قميص لمارادونا كأغلى تذكار رياضي في العالم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن بيع قميص الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، الذي سجل به الهدف التاريخي بيده أمام منتخب إنجلترا في كأس العالم 1996 مقابل 7.1 مليون جنيه إسترليني.

ومن المعروف أن قيمة بيع قميص مارادونا يعد أعلى سعر يتم دفعه مقابل قطعة تذكارية رياضية وتقدر بمبلغ 8.8 مليون دولار.

طرح لاعب خط وسط إنجلترا السابق ستيف هودج القميص في المزاد بعد 36 عامًا من مبادلته مع مارادونا بعد ربع النهائي الشهير في المكسيك.

بعد وفاة مارادونا في نوفمبر تشرين الثاني 2020 ، قال هودج إن القميص ليس للبيع.

في ديسمبر كانون الثاني من ذلك العام ، قال هودج إنه كان لديه “أشخاص يطرقون بابي بلا توقف” وإن التقارير التي تفيد بأنه كان يتطلع لبيع القميص كانت خاطئة.

وأضاف في ذلك الوقت: “أجده غير محترم وخاطئ تمامًا”. “إنها ليست للبيع. أنا لا أحاول بيعها”.

باعت دار المزادات سوثبي القميص بأكثر من سعره المقدر ، والذي كان يتراوح بين 4 ملايين و 6 ملايين جنيه إسترليني.

قال براهم واتشتر ، رئيس ملابس الشارع والمقتنيات الحديثة في دار سوذبيز: “يمكن القول إن هذا القميص هو أكثر قمصان كرة القدم المرغوبة في أي وقت مضى للمزاد ، ولذا فمن المناسب أن يحتفظ الآن بسجل المزاد لأي قطعة من هذا النوع”.

أعلى رسوم سابقة تم دفعها مقابل قميص تم ارتداؤه خلال مباراة رياضية حملها قميص بيسبول أسطورة نيويورك يانكيز بيب روث ، والذي بيع بمبلغ 5.6 مليون دولار (4.4 مليون جنيه إسترليني) في عام 2019.

في نفس العام ، تم بيع البيان الأولمبي الأصلي ، الذي كتب في عام 1892 ، مقابل 8.8 مليون دولار (حوالي 7 مليون جنيه إسترليني) ليصبح أغلى قطعة تذكارية رياضية.

نوتنجهام فورست ، أستون فيلا ، ليدز ولاعب خط وسط توتنهام هودج ، 59 ، الذي ظهر في كأس العالم مرتين مع إنجلترا ولعب 24 مباراة دولية ، امتلك قميص الأرجنتين الأزرق الشهير منذ تبديله مع مارادونا في النفق في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي بعد المباراة التي فازت بها الأرجنتين 2-1.

كان هناك بعض الالتباس حول القميص منذ طرحه Sotheby’s في لندن في مزاد في أبريل نيسان ، حيث ادعت عائلة مارادونا أنه لم يكن القميص الذي كان يرتديه عندما سجل هدف “يد الله” سيء السمعة.

خلال الـ 36 عامًا الماضية ، تم عرض القميص ، الذي صنعه لو كوك سبورتيف Le Coq Sportif ، علنًا باعتباره القميص الذي يرتديه اللاعب الأرجنتيني العظيم. تم وضعه مؤخرًا في المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر.

وقالت سوذبي في قائمتها على الإنترنت إن القميص تطابق صور مارادونا وهو يرتديها لكلا الهدفين.

الهدفان اللذان سجلهما في مرمى إنجلترا هما من أشهر الأهداف التي سجلها مارادونا ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

وجاء ضربه للكرة خارج الحارس بيتر شيلتون ليسجل الهدف الافتتاحي المثير للجدل في الشوط الثاني قبل دقائق من تسجيله لما صوّت بعد سنوات لهدف القرن في استطلاع أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وواصل مارادونا إلهام بلاده للفوز باللقب ، بفوزه على ألمانيا الغربية 3-2 في النهائي.