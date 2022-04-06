“فيفا” يدرس تعديل دقائق لعب المباريات قبل مونديال قطر

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إمكانية تغيير قاعدة وقت اللعب الأصلي للمباريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها 21 تشرين الثاني 2022.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، ان “الاتحاد الدولي يهتم بإدخال قواعد جديدة، فيما يتعلق بوقت اللعب الأصلي للمباريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022”.

واضافت، أن “وقت اللعب الخاص بالمباريات بات موضوعاً ساخناً في السنوات الأخيرة، حيث يشتكي البعض أن مجمل دقائق اللعب في المباريات يصل فقط إلى 60 دقيقة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مرصد كرة القدم (CIES) والذي تم إجراؤه مؤخراً، أكد أن الكرة تلعب فقط بنسبة 60.2% في متوسط مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك يرغب “فيفا” في زيادة مقدار وقت اللعب الفعلي في المباريات قبل انطلاق كأس العالم، ولكن سيتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، خاصة أنه الهيئة التي تحكم قوانين اللعبة”.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن “المباريات في كأس العالم 2022 يمكن أن تحتوي على 10 دقائق على الأقل من الوقت الإضافي، من أجل حل هذه المشكلة”.

وأكدت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن “هذا المقترح حصل على تأكيد مباشر من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو”.