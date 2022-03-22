“فيفا” يكشف تفاصيل قرعة كأس العالم

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأول من إبريل المقبل موعداً لإجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام بقطر 2022.

وقال “فيفا” عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء إن تفاصيل إجراء القرعة النهائية لكأس العالم باتت متاحة الآن بعد الاقتراب المتسارع لموعد انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، وبهذا ستتعرف الجماهير والمنتخبات المشاركة على مسارها نحو اللقب، وذلك خلال فعالية سحب القرعة التي ستُجرى في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الأول من أبريل المقبل، حيث سيتحدد مصير 29 منتخباً من أصل 32 منتخباً مشاركاً في البطولة.

وأضاف: تشير إجراءات سحب القرعة، التي صادقت عليها لجنة تنظيم المنافسات في فيفا إلى توزيع 28 منتخباً متأهلاً للمشاركة في كأس العالم 2022، وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربع (من 1 إلى 4) بناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات الوطنية الذي سيصدر في 31 مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المستضيفة، وسينضم إليه أفضل سبعة فرق متأهلة وفقاً للتصنيف العالمي.

وأوضح بيان “فيفا”: سيتم وضع المنتخبات التي تأهلت رسمياً للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي تحتل المراكز من الثامن إلى الخامس عشر في التصنيف الشهري في الوعاء رقم اثنين والفرق التي تحتل المراكز من 16 إلى 23 في الوعاء رقم ثلاثة في حين سيضم الوعاء رقم أربعة المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 إلى 28 إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القاريتين الحاسمتين (آسيا – أميركا الجنوبية/ الكونكاكاف – أوقيانوسيا)، إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر يومي 13 و 14 يونيو المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا والمنتخب صاحب المرتبة الخامسة في تصفيات أميركا الجنوبية لحجز بطاقة التأهل للمونديال، وكذلك المباراة الفاصلة بين رابع الترتيب في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا، للفوز بمقعد في كأس العالم المرتقب، وفقاً للقرعة التي أجريت في 26 نوفمبر 2021.

ومن المقرر تحديد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال بين شهري مايو ويونيو المقبلين، وفقاً لما ورد في قرار مكتب لجنة التنظيم في فيفا يوم الثامن من مارس الجاري.

وسيبدأ السحب بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الأول وينتهي بوعاء المنتخبات صاحبة المركز الرابع، ويجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الوعاء الذي يليه. وكما جرت العادة، ستُسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، وهذا ما سيحدد المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب، كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثمانية، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخباً، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.