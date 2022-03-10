ميسي بطل شائعة جديدة بعد سقوط باريس

ترددت شائعات عديدة حول فريق باريس سان جيرمان بعد خسارته أمام ريال مدريد، مساء الأربعاء، بنتيجة (1-3) في ملعب سانتياجو بيرنابيو، التي ودع على أثرها دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

كان ليونيل ميسي حلقة ضمن سلسلة الشائعات، حيث تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن النجم الأرجنتيني، غادر ملعب سانتياجو برنابيو، متوجها إلى مدينة برشلونة.

إلا أن شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، أكدت أن (ليو) عاد مع بعثة فريقه إلى باريس.

بخروج بي إس جي من دوري الأبطال، توقف رصيد ليونيل ميسي عند 5 أهداف، بخلاف تسجيله هدفين في الدوري الفرنسي.

ويستعد بي إس جي لمواجهة بوردو، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري، في صفقة مجانية مدوية، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ناديه السابق برشلونة.