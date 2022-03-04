أغرب مباراة بكرة القدم.. 5 كيلومترات بين المرميين بمشاركة حشد كبير من الناس (فيديو)

شهدت مدينة أشبورن الإنجليزية مباراة بكرة القدم غريبة وفريدة من نوعها تعود تقاليدها للقرن الثاني عشر، ووفقا للأسطورة، فإن الكرة في الأصل كانت عبارة عن رأس مقطوعة بعد عقوبة الإعدام.

وتسمى هذه المباراة “Royal Shrovetide Football” وتقام منذ القرون الوسطى “الثاني عشر” مرة واحدة في السنة عشية الصوم الكبير يومي الثلاثاء والأربعاء، في بلدة أشبورن في ديربيشاير إحدى مقاطعات شرق ميدلاندز بإنجلترا، وكانت تجري حتى أثناء الحربين العالميتين، ولكن الأوبئة تدخلت لإيقافها أربع مرات، بسبب مرض الحمى القلاعية عامي (1968، 2002) ووباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” عامي (2020-2021)، قبل أن تعود في هذا العام وتجمع حشدا كبيرا من الناس.

يُعتقد أن هذه أقدم وأكبر وأطول وأشرس مباراة بكرة قدم في العالم، يشارك فيها الفرق من مختلف ضفاف نهر هينمور. الملعب عبارة عن ميدان عملاق، تفصل المرميين مستنقعات مائية كبيرة “طواحين مائية” ما يقرب من 5 كم، وبمشاركة عدد غير حدود من اللاعبين.

5 километров между воротами и игра толпа на толпу. Самый странный футбольный матч в мире вернулся! 😳https://t.co/W79XoAmKZw 📹 SNTV/HUTC pic.twitter.com/WGxzzNnAcc — Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2022

لا توجد قواعد تقريبا لهذه المواجهة الغريبة، نادرا ما تكون الكرة حرة، فهم يلعبون حتى الظلام ونادرا ما يسجلون (النتيجة الأكثر شيوعا هي التعادل السلبي). يحصل المسجل على الكرة وكمية ضخمة من البيرة.

قبل بدء المباراة المجنونة، يسد أصحاب المتاجر نوافذها بألواح خشبية، وتركن السيارات من قبل أصحابها بعيدا عن مكان الحدث.

هذا العام، تمكنوا من التسجيل قبل المساء، ولكن الطرف الآخر رد بهدف التعادل لذلك تم اتخاذ القرار بالاستمرار في اليوم التالي!.

المصدر: “t.me/Match_TV”