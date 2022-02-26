فبراير 26, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بعد بولندا .. السويد ترفض مواجهة روسيا ضمن ملحق مونديال قطر

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فى :عالم الرياضة
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بعد بولندا .. السويد ترفض مواجهة روسيا ضمن ملحق مونديال قطر

قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم السبت، عدم خوض المنتخب السويدي مباراة “محتملة” ضد نظيره الروسي، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم بكرة القدم “قطر 2022”.

وقال الاتحاد في بيان، إنه “يرفض مواجهة المنتخب الروسي في شهر مارس/آذار، بغض النظر عن مكان إقامة المباراة اعتراضا على العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا”.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022” بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس/ اذار المقبل.

وسيلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من اذار، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

وكان الاتحاد البولندي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق اليوم رفضه مواجهة نظيره الروسي لذات السبب.

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