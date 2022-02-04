شباب العراق يواجه البرتغال ومصر وكوريا وديا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حصوله على موافقة من اتحادات البرتغال ومصر وكوريا الجنوبية، على إقامة مباريات ودية لمنتخباتها للشباب في بغداد.

وقال محمد ناصر، عضو الاتحاد العراقي والمشرف على منتخب الشباب: “نسعى لمواجهة منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية ومصر في العراق قريبا، بعد أن أبدوا موافقتهم على ذلك”.

وأضاف “منتخب الشباب، اختتم اليوم الجمعة، معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية”.

وتابع “المنتخب خاض 4 مباريات خلال المعسكر، وخسر أول 3 مباريات أمام شاختار دونسيتك الأوكراني (2-3)، ومنتخب الشباب المكسيكي (0-1)، ودينامو كييف الأوكراني (0-3)، بينما تعادل في المباراة الرابعة مع منتخب شباب أذربيجان (2-2)”.

وأردف “معسكر أنطاليا أفاد المنتخب كثيرا، بعد أن خاض مباريات عالية المستوى مع مدارس كروية مختلفة”.

وواصل “الجهاز الفني سيبقي أبواب المنتخب مفتوحة للاعبين الجدد، وأمام المحترفين خارج العراق، وسنعمل على إيفاد المدرب عماد محمد إلى تلك الدول لمشاهدتهم عن قرب واختيار الأنسب من بينهم لضمه”.

وختم “المدرب وقع اختياره على لاعبين يحترفان في أوروبا، فضلا عن تواجد شربل شمعون في هذا المعسكر والذي جاء من أستراليا، بالإضافةِ إلى بلند إزاد من هولندا، بينما غاب بسبب الإصابة المحترف في السويد الاي علي”.