العراق يخاطب الاتحاد الآسيوي لحل مشكلة ختم اسرائيلي على جواز أيمن حسين

أعلن المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم، غيث مهنا ان اللاعب أيمن حسين لديه مشكلةٌ إداريةٌ مُتعلقة بجواز سفره قد تمنعه من التواجد مع المنتخبِ في مباراته أمام نطيره اللبناني بالتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة الى نهائيات كأس العالم.

واشار في بيان، اليوم السبت (22 كانون الثاني 2022) الى تلقي المنتخب كتاباً رسمياً من الاتحادِ اللبناني لكرةِ القدم يوضحُ فيه اعتذارهم عن استحصال تأشيرة دخولِ اللاعب الى الأراضي اللبنانية وفق ممانعةِ الجهاتِ الأمنيّة اللبنانيّة لمنحه تأشيرة الدخول بسبب ثباتِ ختم دخوله الى الأراضي الفلسطينية في جوازه.

تجدرُ الإشارة الى ان اللاعب سبق أن زارَ القدس مع ناديه القوةِ الجوية في وقتٍ سابقٍ ويشترط لكل لاعبٍ استحصال ختمٍ مؤقتٍ (ستيكر) يثبت خارجَ الغلاف الخارجي للجواز من قبل سلطاتِ اسرائيل أثناء الدخول، وبإمكان اللاعب إتلافه بعد نهايةِ زيارته لتجنب تفادي المشاكل الإدارية والأمنية مع البلدان الأخرى التي لا تسمح بدخول أي شخصٍ مثبتة زيارته للقدس، وهذا ما لم يتم فعلهُ من قبل اللاعب.

وسبق للاعب أيمن حسين أن زارَ مطار بيروت الدولي (ترانزيت) فيما بعد مع المنتخبِ العراقي وتم تثبيتُ اسم اللاعب ورقم جوازه بأنه مثبت عليه ما ذكر في أعلاه، وفقا للبيان.

على صعيدٍ متصلٍ، أوضحَ المنسق الإعلاميّ للمنتخبِ الوطني، محمد عماد ان موضوع تواجد أيمن حسين مع وفد المنتخبِ العراقي لمباراتي إيران ولبنان لم يحسم بعد من قبل الجهازِ الفني بسبب مشكلةٍ إداريةٍ في جواز اللاعب يتحملها اللاعبُ نفسه.

ولفت الى ان أمر اختياره لمباراة إيران على أقل تقديرٍ سيبقى عائداً للجهاز الفني، كما ان الاتحاد العراقيّ حاولَ مرة أخرى مفاتحةَ الجهات ذات العلاقةِ، لكن الأمر جُوبه بالرفض من قبل الجهات الأمنيّة اللبنانية.

وبالرغم من إصدار اللاعب أيمن حسين جوازَ سفرٍ جديدٍ إلا ان اسمه مثبت عليه المنع من الدخول في نظام البياناتِ الالكترونية للجهاتِ الأمنية اللبنانيّة، بالرغم من احتفاظ اللاعب بنسخةٍ من جوازه القديم لغرض تفادي المشكلة وحل الأمر، حسب قول عماد.

وأضافَ عماد ان الاتحاد العراقيّ أبرقَ اليوم الى الاتحاد الآسيوي تفاصيلَ ما يحدث، وطالبَ بضرورةِ حلِ الإشكال لتسهيل أمرِ تواجد اللاعب أيمن حسين مع المنتخب الوطنيّ في مباراةِ لبنان.

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