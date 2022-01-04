في حالة نادرة.. لاعب على دكة البدلاء يتسبب بركلة جزاء للفريق الخصم “فيديو”

في حالة نادرة في تاريخ كرة القدم، تسبب لاعب احتياط نادي هولشتاين كيل الألماني بضربة جزاء للفريق الخصم نادي بوخوم بعد أن تصدى للكرة قبل أن تخرج خارج أرضية الملعب، في الدوري الألماني الدرجة الثانية.

ورصد الحكم المساعد تصدي لاعب خط الوسط مايكل إبيروين للكرة قبل تجاوزها خط المرمى، مما دفع حكم المباراة تيمو جيراتش إلى إنذار اللاعب واحتساب ركلة جزاء للفريق الخصم.

وتنص قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Ifab) على أنه في حالة تدخل لاعب بديل في اللعب، فيمكن للحكم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب، ويكون إما إعادة بدء اللعب واحتساب ضربة حرة مباشرة أو احتساب ركلة جزاء وهو ما احتسبه الحكم.