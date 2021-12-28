حياة مختلفة ونهاية واحدة.. وفاة أوغو شقيق النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا

توفي، الثلاثاء، أوغو مارادونا ، شقيق النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر ناهز 52 عاما.

وحسب ما أوردت صحيفة “ماركا” الإسبانية فقد فارق أوغو الحياة في منزله في نابولي بإيطاليا، عقب إصابته بأزمة قلبية.

وكانت صحيفة “كوريري ديلا سبورت” الإيطالية الشهيرة أول من نشر نبأ وفاة أوغو مارادونا ، التي جاءت بعد 13 شهرًا من وفاة شقيقه دييغو، الذي يعده كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ومثل شقيقيه دييغو وراؤول، بدأ أوغو ممارسة لعب كرة القدم في سن مبكرة جدًا، ووقع لنابولي في سن 18 عامًا، في فترة التألق الأسطوري لدييغو مع نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن تتم سريعا إعارته إلى فريق أسكولي الأقل قوة.

لكن أوغو عجز عن الاستمرار بين أندية النخبة في عالم كرة القدم، ليختار بدلا من ذلك التركيز على مشروعات تخص كرة القدم للشباب.

يشار إلى أن دييغو مارادونا توفي في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاما في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بسبب معلن هو فشل في القلب، بينما راجت تقارير عدة واتهامات بالتقصير طالت الفريق الطبي الخاص بالنجم الشهير، الذي كان يتعافى وقتها من جراحة بالمخ.