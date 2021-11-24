تصريحات صادمة لأدفوكات بعد استقالته من تدريب منتخب العراق

أكد المدرب الهولندي ديك أدفوكات، المستقيل من تدريب منتخب العراق، قبل أسبوع واحد من المشاركة في كأس العرب، أنّ التوقعات للفريق العراقي “لا تتناسب مع الإمكانات”.



وأضاف المدرب المخضرم (74 سنة)، في تصريحات لوسائل إعلام هولندية، اليوم الأربعاء، ونقلتها وكالة “رويترز”، أنّ “التوقعات لا تتناسب مع إمكانات المنتخب العراقي، الذي يمر بمرحلة انتقالية ويجب تدعيمه ببعض اللاعبين الشبان”، مستدركاً بالقول “لكن مثل هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً. يتعين تحقيق نتائج على المدى القصير، من حيث المبدأ حققنا بعض النتائج الجيدة مثل التعادل مع كوريا الجنوبية والإمارات، لكننا وجدنا صعوبة في تسجيل الأهداف”.

وأضاف المدرب الذي تولى مسؤولية تدريب المنتخب العراقي، في يوليو/ تموز الماضي، خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش: “من الناحية النظرية، يمكن إنهاء الدور الأخير بالمركز الثالث في المجموعة الأولى والتأهل لمواجهة فاصلة مع ثالث المجموعة الثانية ثم خوض الملحق العالمي، من أجل حجز مقعد في نهائيات 2022، أتمنى أن يتمكن خليفتي من تحقيق ذلك”.

ولم يحقق المنتخب العراقي أي فوز في ست مباريات بالمجموعة الأولى، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مونديال قطر 2022، وتعادل 4 مرات، قبل خسارته 3-صفر أمام كوريا الجنوبية في الدوحة، الأسبوع الماضي.

وأمس الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مصادرها، أنّ المدرب الهولندي ديك أدفوكات قدم اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2021 في قطر، التي ستبدأ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.