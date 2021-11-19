الفيفا يصدر تصنيفه الشهري.. هذا مركز العراق

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة، عن تصنيف المنتخبات الشهري والذي حافظ فيه المنتخب البلجيكي على الصدارة.

وانتزع المنتخب المغربي صدارة المنتخبات العربية من نظيره التونسي في التصنيف الجديد.

تصنيف المنتخبات العربية في قارة إفريقيا:

1- المغرب (28 عالميا).

2- تونس (29 عالميا).

3- الجزائر (32 عالميا).

4- مصر (45 عالميا).

5- موريتانيا (103 عالميا)

6- ليبيا (116 عالميا).

7- السودان (124 عالميا).

8- جزر القمر (132 عالميا)

9- جيبوتي (192 عالميا).

10 الصومال (195 عالميا).

تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا:

1- السعودية (48 عالميا).

2- قطر (51 عالميا).

3- الإمارات (70 عالميا).

4- العراق (75 عالميا).

5- سلطنة عمان (78 عالميا).

6- سوريا (85 عالميا).

7- البحرين (90 عالميا).

8- الأردن (91 عالميا).

9- لبنان (94 عالميا).

10- فلسطين (98 عالميا).

11- الكويت (142 عالميا).

12- اليمن (152 عالميا).