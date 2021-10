هدف مارادونا “المثير للجدل” يتكرر في الدوري الإيطالي

سجل أحد لاعبي فريق شباب نابولي هدفا شبيها بالذي أحرزه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أمام إنجلترا في كأس العالم 1986.

وأظهر فيديو هدفا أحرزه اللاعب دييغو بانزولو في مرمى روما، مستخدما يده، بنفس الطريقة التي سجل فيها مارادونا هدفه المثير للجدل.

وبفضل هدف بانزولو، حقق نابولي التعادل أمام روما بنتيجة 2-2، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأثار هدف بانزولو اعتراض لاعبي روما، الذين توجهوا مباشرة إلى الحكم مبدين احتجاجهم على قراره بصحة الهدف المسجل.

وأعاد تسجيل بانزولو بهذه الطريقة للأذهان هدف مارادونا في شباك بيتر شيلتون، حارس مرمى منتخب إنجلترا، بدورة 1986 لكأس العالم، والذي وصفه الحارس الإنجليزي بأنه “نتيجة للغش”.

وأشار شيلتون في تصريحات سابقة لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، إلى أنه رغم اعتقاده بكون مارادونا من أفضل لاعبي الكرة في العالم، إلا أنه لا يكنّ له أي احترام.

بعض الأمور المتشابهة بشكل غريب، إلى جانب تسجيل الهدف باليد، أن الشاب اسمه الأول دييغو، كما أن الفريق الذي يلعب له هو نابولي.

🔵👋 Today was Roma U16s vs Napoli U16s, with Napoli getting a 2-2 draw thanks to a late Maradona-esque handball/header…

The kid's name who scored it? Diego.@en_sscnapoli | #Napoli pic.twitter.com/FJekCJkVFW

— The Sportsman (@TheSportsman) October 27, 2021